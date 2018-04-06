Дольщикам Казани не согласовали митинг на площади Свободы

Дольщикам «ФОНа», «Свея» и других проблемных строек отказали в проведении митинга. Активисты подали заявку на 14 и 15 апреля с 10 до 12 часов с местом сбора у памятника Ленину на площади Свободы. Однако исполком Казани отказал в согласовании акции. Чиновники сослались на закон, запрещающий проведение собраний и митингов на расстоянии ближе 50 метров от зданий, где находятся госорганы, прокуратура, консульства, образовательные, медицинские учреждения и культовые объекты. В этом случае речь шла о непосредственной близости митинга к учебному корпусу КНИТУ-КАИ.

«Проведение митинга в указанном месте приведет к нарушению законодательства. В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона №54-ФЗ исполнительный комитет г. Казани отказывает вам в согласовании проведения публичных мероприятий», — говорится в ответе казанской мэрии дольщикам.

Покупатели квартир в долгостроях намерены повторно подать заявку на проведение митинга.

Ранее «Реальное время» сообщало, что созданный в республике фонд поддержки дольщиков может возглавить Иван Новиков — сотрудник РФП.