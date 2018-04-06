Специалиста залогового отдела «Татсоцбанка» просят арестовать по делу о поджоге авто

В эти минуты Вахитовский райсуд Казани решает вопрос об аресте второго сотрудника «Татсоцбанка», попавшего под подозрение в причастности к поджогу иномарки одного из кредиторов банка.

ГСУ МВД Татарстана просит заключить под стражу 38-летнего специалиста залогового отдела «Татсоцбанка» Михаила Перфилова.

Накануне по этому делу был отправлен в СИЗО начальник юридического управления того же банка Артем Ильдеяркин.