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Специалиста залогового отдела «Татсоцбанка» просят арестовать по делу о поджоге авто

15:39, 06.04.2018

В эти минуты Вахитовский райсуд Казани решает вопрос об аресте второго сотрудника «Татсоцбанка», попавшего под подозрение в причастности к поджогу иномарки одного из кредиторов банка.

ГСУ МВД Татарстана просит заключить под стражу 38-летнего специалиста залогового отдела «Татсоцбанка» Михаила Перфилова.

Накануне по этому делу был отправлен в СИЗО начальник юридического управления того же банка Артем Ильдеяркин.

ПроисшествияОбществоЭкономикаБанки
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