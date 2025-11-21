ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодаре

Мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины, утверждает УФСБ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт, который планировался по заданию украинских спецслужб. Целью был подрыв железнодорожных путей в Краснодаре для срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого УФСБ, передает ТАСС.



Планировавший теракт мужчина, являющийся гражданином Украины и проживающий на Кубани, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Установлено, что гражданин был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) посредством запрещенной соцсети, от которого получил задание на совершение террористического акта.

В отношении задержанного возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети Интернет). Планировавший подрыв ж/д путей украинец дал признательные показания.

Накануне ФСБ задержало жителя ДНР, который готовился отравить высокопоставленного офицера Минобороны с помощью отравленного пива. Задание было получено от военной разведки Украины. В ноябре подозреваемый получил от спецслужбы две упаковки бутылок британского производства, которые он должен был передать офицеру в качестве подарка.

Рената Валеева