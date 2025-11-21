Признали аферисткой: суд Татарстана согласился с мягким приговором экс-главы ЗАГС

Прокуратура РТ оспаривала мягкое наказание в виде условного срока, защита просила отменить штраф в 500 тысяч

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Верховный суд Татарстана признал экс-руководителя управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллину мошенницей, согласившись с такой же позицией казанского суда. При этом апелляционная инстанция отклонила доводы прокуратуры о мягкости условного срока в 4 года и не стала ни ужесточать приговор, ни отменять его, передает с места журналист «Реального времени».

«Верю, что честное и беспристрастное правосудие станет залогом истины в моей судьбе», — заявила сегодня в последнем слове Гульшат Нигматуллина.

На прошлом заседании она разразилась объемной речью, в которой дала понять, что она уже наказана:

— Мое отношение к себе — критически и беспощадно. Я обречена жить с тем, что меня осудили. Улыбка, которую я ношу, это... (неразборчиво). Адская история предательства, коварства и обмана... Меня, к счастью, не научили воспринимать жестокость как норму. Саморазрушительная сила самобичевания, вины истощает мои силы. Это выше предела моих сил. Мне неловко об этом говорить, но в последнее время я стала себя плохо чувствовать...

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, оспариваемый лишь прокуратурой приговор Вахитовский суд Казани вынес 11 сентября 2025-го. Признал доказанной версию силовиков о незаконном возврате премий сотрудниками системы ЗАГС в Татарстане и ведомственного центра по переводу актовых книг в электронную форму на общую сумму 16,4 млн рублей в ноябре — декабре 2024 года. Статус потерпевших в этом деле получили 26 человек, хотя подсудимый экс-замначальника управления Ренат Ахметзянов утверждал — так же, как и остальные, вернул часть своих премиальных.

Премии выдавались по итогам работы по переводу 13 млн записей актов гражданского состояния с латинской и арабской графики и их оцифровку, из возвращенных средств в управлении была сформирована «черная касса», средства которой расходовались на чаепития, сувениры гостям и подарки юбилярам, банкеты и фуршеты на мероприятиях и прочее. В ходе следствия было установлено — на чужие премиальные закупали и алкоголь с колбасой, и даже иконы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом судом установлено — по указке Гульшат Нигматуллиной организацией сбора премий занимались ее зам Ренат Ахметзянов и главбух управления Ландыш Шарафутдинова. Оба пошли под суд по обвинению в превышении полномочий и с полным признанием вины. Нигматуллиной, помимо превышения, вменяли еще и мошенничество, при этом суд признал ее виновной лишь в последнем преступлении и назначил наказание в 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, штрафом в 500 тысяч рублей и лишением права в течение 2,5 года занимать руководящие должности на госслужбе.

В прениях гособвинитель Анна Маркарьян запрашивала для Нигматуллиной 6 лет колонии общего режима и по 2 года колонии — для Ахметзянова и Шарафутдиновой. При этом условные сроки последних в 1 год и 8 месяцев у бывшего замруководителя управления и 1,5 года у бывшего главбуха прокурор оспаривать не стала. Именно поэтому сегодня в суд не пришли даже адвокаты этих осужденных фигурантов.

Что касается Нигматуллиной, то надзорное ведомство настаивало на отмене «несправедливого и неоправданно мягкого» приговора о 4 годах лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, штрафом в 500 тысяч рублей и дополнительным лишением права занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет. Защита результат рассмотрения дела не оспаривала, однако в Верховном суде Татарстана адвокат осужденной Аниса Алешина просила учесть положение своей клиентки, на иждивении которой находится больной сын, и освободить ее от выплаты назначенного штрафа.

Напомним, на этой неделе вступил в силу и мягкий приговор бывшего главы КирМоса Сергея Миронова, который после переквалификации судом обвинения получил 2 года колонии-поселения и был освобожден ввиду отбытия этого наказания за год ареста.