Три человека пострадали после взрыва газа в многоквартирном доме в Тульской области
Эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников
Три человека пострадали после взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
— Всего пострадавших: три человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников, — говорится в публикации.
Взрыв бытового газа произошел утром 8 ноября. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.
Напомним, в октябре в России возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в одной из квартир жилого дома в Сочи, в результате которого погиб 75-летний мужчина. По данным следствия, хлопок газовоздушной смеси привел к обрушению части строительных конструкций. Помимо погибшего, трое человек пострадали и были госпитализированы.
