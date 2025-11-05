В Казань на процесс о «раскулачивании» Энгеля Фаттахова приехали его односельчане

В группу поддержки вошли более 15 человек — в основном пенсионного возраста

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Советский райсуд на старт процесса по резонансному иску о «раскулачивании» бывшего министра образования — вице-премьера Татарстана и дважды главы Актанышского района Энгеля Фаттахова прибыла группа поддержки из деревни Чишмы. Ожидается, что сегодня в заседании по видеосвязи в СИЗО сможет участвовать и главный ответчик, передает журналист «Реального времени».

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал в августе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта и «единственный» дом Энгеля Фаттахова в Актаныше.

Параллельно экс-главу и министра обвиняют в серии взяток и превышении полномочий. Вину он отрицает и в данный момент находится под стражей. 15 сентября дело поступило на рассмотрение председателя Мензелинского суда.