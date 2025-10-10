Состояние трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе, остается тяжелым

В настоящее время она находится в реанимации

Фото: Евгения Осипова

Состояние трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа в Уфе, оценивается как крайне тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Башкортостана.

9 октября девочке была проведена операция. В настоящее время она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал ранее помощник министра Алексей Кузнецов, специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники Рошаля провели телемедицинские консультации с башкирскими медиками и разработали дальнейшую тактику лечения.

— Нет изменений, крайне тяжелое состояние, — сообщила представитель Минздрава республики.

По версии следствия, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил свою дочь из окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Как сообщили в правоохранительных органах, при задержании мужчина вел себя неадекватно и не мог говорить. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.

Семья, по предварительным данным, считалась благополучной. Отец работал электриком, мать — преподавателем английского языка, дочка посещала детский сад. В семье воспитывается еще один ребенок — семилетний мальчик, первоклассник. В момент происшествия мать с сыном находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации ребенка.

Рената Валеева