«Слава Богу!»: экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья оценил процесс по «раскулачиванию» генерала Изаака

Суд Казани выслушал последнее слово обвиняемых в афере, превышениях и коммерческом подкупе

На 5 сентября назначил Вахитовский суд Казани дату оглашения приговора по делу об афере с навязыванием подрядчика для работ на объекте «Татэнерго» и еще серии преступлений. Сегодня в прениях выступили подсудимые и защитники, после чего бывшим топам Приволжского управления Ростехнадзора и КВЗ, а также их приятелю-коммерсанту предоставили последнее слово, сообщает с места журналист «Реального времени».

В ходе сегодняшних прений все адвокаты и часть подсудимых неоднократно поминали следователя ГСУ МВД Татарстана, занимавшегося их делом, заявляя о фантазиях, правовом беспределе, цинизме с применением следственной дубины и проч. По версии защиты, фабула предъявленных обвинений, включая ключевое — о предполагаемом мошенничестве в 5 млн рублей, противоречит материалам дела и показаниям ключевых свидетелей.

В своем финальном обращении к суду бывший замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов выразил надежду, что всем присутствующим в зале наконец стало ясно, что собой представляет вменяемое ему со товарищи экономическое преступление в составе группы лиц.

«Интерпретация следователя, его вольная трактовка того, что там написано... исключительно еще раз подчеркивает мою позицию об ангажированности и заказном характере этого дела. Слава Богу, сейчас его начальник лишается имущества — это Изаак! Вот, честно говоря, накипело! Четвертый год сидим в тюрьме просто из-за того, что кому-то так захотелось», — заявил Игонов, в отношении которого, в отличие от бывшего начальника ГСУ — замглавы МВД Татарстана генерала Владимира Изаака, уже есть решение суда об обращении имущества в доход государства.

Бывший врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин в последнем слове к суду был краток: «Прошу вас принять истинное, лишенное сомнений решение». «Прошу вас вынести оправдательный приговор и отпустить скорее на волю!» — сказал директор компании «Винстрой» Валерий Никитенко.

Перед удалением в совещательную комнату судья Марина Шаронова сообщила ориентировочную дату приговора — 5 сентября.

Напомним, на прошлом заседании прокурор запросил для Игонова 8,5 года колонии общего режима и по 7,5 года колонии для двух его предполагаемых подельников — бывшего врио замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и директора компании «Винстрой» Валерия Никитенко. Последние вину в суде также отрицали.

Всего в их деле семь эпизодов предполагаемых преступлений:

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго», московскому ООО «Группа «Энергострой», заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору;

по этой истории в действиях Игонова как крупного чиновника силовики усмотрели еще и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ);

второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором — на 29 млн рублей, по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ;

также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором, бывшим на деле лишь прорабом;

отдельно Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании другой подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов. Эта легализация предполагаемых преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела;

персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстроя» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

В ходе следствия группа «Энергострой» заявила иск к обвиняемым на 5 млн 250 тысяч рублей. А эксперты обнаружили подделку — за указанного в документах гендиректора «Спектрстроя» Камалова расписалось неизвестное лицо. Липой оказалась и его подпись в представленном отчете. Причем это не единичный факт. Как уверяют источники «Реального времени», по делу были изъяты десятки договоров об услугах «Спектрстроя» компаниям в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, подконтрольным Приволжскому управлению Ростехнадзора. И везде подпись Камалова не соответствует оригиналу.

Речь в этих сфабрикованных документах идет о надзоре за проектом переустройства магистральных газопроводов на строительстве М-12, об экспертизе при переносе воздушной линии электричества при возведении Вознесенского тракта в Казани, о работах на промышленной площадке АО «Аммоний» и других химических заводах-гигантах.

Силовики уверены — Камалов был всего лишь номинальным директором подконтрольной Игонову, Мустафину и Никитенко компании. Сотрудники признавались — видели его два-три раза, документы на подпись просто оставляли на столе, а кто их подписывал — не знают. По данным источников «Реального времени», во время своего номинального директорства Камалов трудился водителем грузовика на строительстве трассы в Марий Эл, зарплату получал совсем не директорскую, машину и квартиру позволить себе не мог — жил с родителями.

Защитники сегодня опровергали доводы обвинения по всем пунктам ссылками на документы и показания свидетелей, включая замгендиректора «Татэнерго».

