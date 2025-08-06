Грузоперевозчики просят проверить «глушилки» на трассах, ведущие к штрафам

Подобные «глушилки» блокируют работу навигационного оборудования на транспорте, включая системы ГЛОНАСС/GPS

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация «Грузавтотранс» направила обращение в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности размещения генераторов радиопомех вдоль федеральных автодорог. Из-за работы этих устройств на трассах часто пропадает сигнал связи и навигации, что приводит к необоснованным штрафам для водителей, пишут «Известия».

Подобные «глушилки» блокируют работу навигационного оборудования на транспорте, включая системы ГЛОНАСС/GPS. В результате потери спутникового сигнала водители подвергаются административным взысканиям, так как система мониторинга ошибочно фиксирует отключение контрольных приборов со стороны водителя и автоматически формирует протокол о нарушении. Кроме того, отключение навигации лишает водителей возможности получать предупреждения о зонах автоматической фиксации скорости, что также оборачивается штрафами за превышение.



В своем обращении «Грузавтотранс» призвала Роскомнадзор зафиксировать участки дорог, где наблюдаются систематические перебои с навигацией, провести их тщательное обследование и установить истинные причины неисправностей в работе информационных систем.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за перевозкой грузов по всей стране.



Рената Валеева