Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему выданных автокредитов в I полугодии

В первом полугодии 2025 года он составил 28 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Объем выданных автокредитов в Татарстане в первом полугодии 2025 года составил 28 млрд рублей, что позволило региону войти в пятерку лидеров по данному показателю в России. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Однако, в целом по стране, наблюдается существенное снижение объемов автокредитования, пишет ТАСС.

Общий объем выданных автокредитов в РФ в первом полугодии 2025 года сократился на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 576,5 млрд рублей (в январе-июне 2024 года — 1091,4 млрд рублей). Лидерами по объемам автокредитования стали Москва (52,5 млрд рублей), Московская область (46,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (31,3 млрд рублей) и Краснодарский край (29 млрд рублей), за которыми следует Татарстан.

Наибольшую динамику снижения объемов выдачи автокредитов среди регионов-лидеров показали Ростовская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, падение выдачи автокредитов в первом полугодии 2025 года вызвано ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года.

— Кроме того, сокращению выдачи автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали практически недоступны, — отметил Волков.

По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26,3% по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева