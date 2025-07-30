Татарстан показал наибольший прирост выдач ИЖК в мае 2025 года

Традиционно лидерами на рынке ипотеки остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Фото: Динар Фатыхов

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Татарстане демонстрирует уверенный рост. Согласно информационному бюллетеню Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России», в мае 2025 года Татарстан показал наибольший прирост выдач ипотеки среди топ-10 регионов по этому показателю — на 13,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Традиционно лидерами на рынке ипотеки остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, занимающие ведущие позиции как по объему выданных кредитов, так и по общей задолженности.

Однако динамика роста в Татарстане выделяется на фоне других регионов, где наблюдались разнонаправленные тенденции. Например, в Ростовской области за тот же период зафиксировано сокращение выдач ипотеки на 9,0%.

В первом полугодии 2025 года количество жалоб от потребителей финансовых услуг, переданных в Банк России, возросло на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева