Житель Альметьевска подозревается в даче взятки сотруднику ГБУ «Безопасность дорожного движения»

Получавший взятку сотрудник также привлечен к уголовной ответственности

Фото: Максим Платонов

Житель Альметьевска подозревается в даче взятки специалисту отдела обеспечения весового и габаритного контроля территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.



По версии следствия, с 2020 по 2024 год подозреваемый работал в фирме грузоперевозок и передал сотруднику государственного бюджетного учреждения не менее 315 тыс. рублей за беспрепятственный проезд транспортных средств своей компании через посты весового контроля в Татарстане.



Получавший взятку сотрудник также привлечен к уголовной ответственности за свои действия.

Ранее сообщалось, что бывшего директора Набережночелнинского филиала КФУ будут судить за получение взяток со студентов и служебный подлог.



Дарья Сайфиева