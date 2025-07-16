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Житель Альметьевска подозревается в даче взятки сотруднику ГБУ «Безопасность дорожного движения»

16:38, 16.07.2025

Получавший взятку сотрудник также привлечен к уголовной ответственности

Житель Альметьевска подозревается в даче взятки сотруднику ГБУ «Безопасность дорожного движения»
Фото: Максим Платонов

Житель Альметьевска подозревается в даче взятки специалисту отдела обеспечения весового и габаритного контроля территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год подозреваемый работал в фирме грузоперевозок и передал сотруднику государственного бюджетного учреждения не менее 315 тыс. рублей за беспрепятственный проезд транспортных средств своей компании через посты весового контроля в Татарстане.

Получавший взятку сотрудник также привлечен к уголовной ответственности за свои действия.

Ранее сообщалось, что бывшего директора Набережночелнинского филиала КФУ будут судить за получение взяток со студентов и служебный подлог.

Дарья Сайфиева

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