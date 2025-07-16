Российские госорганизации подверглись миллионам веб-атак в первой половине 2025 года

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Российские государственные организации в среднем столкнулись с одним миллионом атак на свои веб-ресурсы в период с января по июнь 2025 года. Об этом, ссылаясь на данные российского ИБ-вендора «Вебмониторэкс», сообщает ТАСС.

В среднем на одну российскую государственную организацию в отчетном периоде пришлось около 1 миллиона веб-атак, что подтверждают специалисты.

Данные для анализа были собраны на основе информации от более чем 170 крупных организаций, представляющих различные секторы экономики: государственный сектор, IT-индустрию, розничную торговлю, финансовый сектор, здравоохранение, промышленность, телекоммуникации и другие отрасли.

Ключевой веб-угрозой для государственного сектора в первом полугодии текущего года стал метод перебора паролей, известный как брутфорс. Почти половина всех атак на государственные организации была связана с попытками компрометации учетных записей пользователей.

— Госсектор — это единственная отрасль, где брутфорс стабильно находится на первом месте в перечне атак на веб, — сказали в организации.

Россиянам рассказали о распространенных методах взлома мошенниками.

Рената Валеева