Госдума приняла закон о 50%-ной скидке на госпошлину при дарении недвижимости

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий 50%-ную скидку при уплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества членам семьи и близким родственникам. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документу, физические лица, признаваемые в соответствии с Семейным кодексом членами семьи и (или) близкими родственниками, смогут уплачивать госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости в размере 50% от установленной суммы.

Льгота распространяется на супругов, родителей и детей (в том числе усыновителей и усыновленных), дедушек, бабушек, внуков, а также полнородных и неполнородных (имеющих общего отца или мать) братьев и сестер.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости для граждан составляет 25—30 тысяч рублей. При этом оформление сделок дарения между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками зачастую сопряжено с финансовыми трудностями, что обуславливает необходимость государственной поддержки.

В рамках второго чтения Госдума также одобрила поправку, освобождающую родителей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты государственной пошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Ранее размер госпошлины в таких случаях составлял 3000 рублей.

Ожидается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Рената Валеева