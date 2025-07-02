В Казани мошенники выманили у покупателей автомобилей более 7 млн рублей

По данным фактам отделом полиции «Савиново» УМВД России по городу Казани возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»

Фото: Динар Фатыхов

Двое жителей Казани стали жертвами мошенников при попытке приобрести автомобили через сайт бесплатных объявлений. Общая сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Первый случай произошел с 58-летним жителем города. Мужчина нашел привлекательное объявление о продаже иномарки и связался с продавцом. После обсуждения деталей сделки злоумышленник попросил внести предоплату и оплатить таможенный сбор. Потерпевший перевел на указанные счета около 5 миллионов рублей, но автомобиль так и не получил. Несмотря на оплату, мошенники продолжали требовать дополнительные переводы под различными предлогами.

Аналогичная ситуация произошла с другим жителем Казани, который потерял более 2,5 миллиона рублей. В обоих случаях аферисты придумывали новые причины для получения денег от жертв.

По данным фактам отделом полиции «Савиново» УМВД России по городу Казани возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани выявили более полусотни нелегалов.

Дмитрий Зайцев