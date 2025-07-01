Угольная отрасль в России в 2025 году несет самые большие убытки
Убытки угольщиков без антикризисных мер достигли бы 300—350 млрд рублей
Единственная отрасль в России с крупными убытками в 2025 году— это угольная отрасль, заявил в интервью ТАСС замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов.
— Убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность — 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий — 53%, — отметил он.
Если бы не антикризисные меры, убытки сотрудников отрасли могли достичь в 2025 году 300—350 млрд рублей, сообщил Дмитрий Исламов.
Ранее сообщалось, что, несмотря на сокращение импорта угля в Китай, российские поставщики смогли увеличить свою долю на этом рынке.
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