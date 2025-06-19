АвтоВАЗ опроверг сообщения об отказе в регистрации товарного знака Lada Azimut

Фото: Артем Дергунов

АвтоВАЗ назвал недостоверной информацию, появившуюся в российских СМИ, об отказе Роспатента в регистрации товарного знака Lada Azimut. Компания официально заявила, что имеет все необходимые разрешения на использование данного наименования для своего нового кроссовера, пишет ТАСС.

— Просим вас воздержаться от распространения фейка о том, что торговая марка Lada Azimut якобы не прошла официальную регистрацию. У АвтоВАЗа есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля, — говорится в заявлении пресс-службы автопроизводителя.

Ранее АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой новый кроссовер Lada Azimut, созданный на платформе Vesta. Автомобиль в начальной комплектации будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В дальнейшем планируется выпуск турбированной версии двигателя мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Рената Валеева