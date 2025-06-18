Продажи аудиокниг в США выросли на 13% в 2024 году и достигли $2,2 млрд

Основную часть выручки — 99% — обеспечили цифровые продажи

По данным ежегодного отчета Ассоциации аудиоиздателей США, продажи аудиокниг в 2024 году увеличились на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигли $2,22 млрд, пишет издание Publisher Weekly. В 2023 году рост составил 9%. До этого несколько лет подряд рынок рос темпами выше 10% в год. Исследование провела компания Toluna Harris Interactive. В опросе участвовали крупнейшие издательства: Audible, Hachette Audio, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, Simon & Schuster и другие.

Основную часть выручки — 99% — обеспечили цифровые продажи. Они выросли на 14% за год. Основным жанром осталась художественная проза, рост составил 16%. Продажи любовных романов увеличились на 30%, фантастики и фэнтези — на 21%. Обе категории также показали высокий спрос в печатном формате, что связано с продолжающимся интересом к романтическому фэнтези.

Сегмент детских и подростковых аудиокниг показал прирост в 26%, несмотря на то, что исторически продажи в этой категории всегда были ниже, чем во взрослой. Аналитики связывают рост с изменением потребительских привычек и расширением цифровой инфраструктуры.

Вместе с отчетом о продажах опубликованы результаты опроса потребителей. В нем приняли участие около 1 700 американцев старше 18 лет. По итогам 51% респондентов хотя бы раз слушали аудиокнигу. Число тех, кто никогда не слушал, но проявляет интерес, выросло до 38% против 32% годом ранее.

Одним из факторов популярности стали пиратские копии. По данным исследования, 35% слушателей пользовались YouTube для прослушивания аудиокниг. В 2023 году таких было 27%. Большинство размещенных на платформе файлов нарушают авторские права. Слушатели объяснили использование YouTube тем, что контент на нем доступен бесплатно. Ассоциация заявила, что работает над мерами по ограничению пиратства.

Кроме этого, 72% опрошенных указали, что им важно наличие книги на выбранной ими платформе. Еще 63% отметили значимость доступа через библиотечные приложения. Эксперты связывают рост интереса к аудиоформату с гибкостью доступа и возможностью интеграции в повседневную цифровую среду.

Отношение к аудиокнигам с голосом искусственного интеллекта стало менее позитивным. Доля респондентов, готовых слушать такие книги, снизилась с 77% в 2023 году до 70% в 2025. При этом число самих AI-озвучек увеличилось. Эксперты прогнозируют, что будущее этого сегмента зависит от доверия аудитории к качеству синтезированного звука.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова