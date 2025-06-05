Трагедия в Тукаевском районе: пожар унес жизнь пенсионерки

В садовом обществе «Ягодка» Тукаевского района произошел пожар, унесший жизнь 72-летней женщины. Ее муж с ожогами и травмами госпитализирован.

По словам очевидцев, соседи заметили сильное пламя и клубы черного дыма. Мужчина выкрикивал из горящего дома имя жены, но не смог ее вытащить. По предварительной версии, причиной пожара мог стать непотушенный окурок. Супруги в тот вечер распивали спиртное и курили, от окурка мог загореться матрас, затем огонь перекинулся на шторы и охватил все помещение.

«Хозяева пытались самостоятельно справиться с огнем, но женщина выбраться не смогла», — сообщил Ильназ Вилданов, глава Князевского сельского поселения.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17.10. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя. На месте трагедии работает прокуратура, проводится проверка. Это уже третья гибель на пожарах в Князевском сельском поселении с начала мая.

