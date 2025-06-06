Казанцы тратят в среднем 12 тысяч рублей на переезд с грузчиками

По данным исследования «Авито Услуг» и «Авито Недвижимости», жители Казани готовы потратить около 12 000 рублей на услуги грузчиков и транспорт при переезде. В апреле 2025 года спрос на городские перевозки в России вырос на 51% по сравнению с январем.

Среди казанцев 24% при переезде нанимают профессионалов, а 14% никогда не сталкивались с переездом. Лишь 6% заказывают полный сервис «под ключ». При этом треть опрошенных (39%) раздают ненужные вещи друзьям или продают их, а 51% избавляются от лишнего.

Основные проблемы при переезде у жителей Казани связаны с упаковкой хрупких предметов (35%), организацией процесса (32%) и уборкой квартир (25%). Беспорядок после переезда беспокоит 22% респондентов.

В целом по России средний бюджет на переезд составляет 10 500 рублей, при этом москвичи готовы тратить до 15 000 рублей. Однако 28% россиян ограничиваются суммой до 5 000 рублей, а 16% предпочитают обходиться без профессионалов.

Матвей Гавриков