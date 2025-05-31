X запустила бета-версию нового мессенджера XChat, конкурирующего с Telegram

Компания X под руководством Илона Маска представила бета-версию нового мессенджера XChat, который позиционируется как прямой конкурент Telegram. Об этом сообщает «Газета. Ru».

Новый сервис предлагает современные функции, включая сквозное шифрование, обмен файлами, отметки о прочтении, возможность удалять сообщения для всех участников и режим исчезающих сообщений.

Идея создания защищенного мессенджера обсуждалась Маском еще два года назад после приобретения компании. XChat стал частью развития экосистемы X, куда также входит соцсеть X.

Примечательно, что запуск XChat совпал по времени с новостью о возможной интеграции чат-бота Grok от компании xAI Маска в Telegram. Однако сам бизнесмен опроверг информацию о достигнутых договоренностях между xAI и Telegram.

Grok, разработанный командой Маска, уже доступен как отдельное приложение, веб-сервис и интегрированный чат-бот в соцсети X.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о проблемах с реализацией других проектов Маска, в частности, роботы Tesla пока не могут использоваться на заводах компании, вопреки ранее озвученным планам.

Матвей Гавриков