В России за сутки потушено 60 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 12 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 60 лесных пожаров в 20 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 101 лесного пожара в 12 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 4 244 человека, 799 единиц техники и 20 воздушных судов. Кроме того, 63 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

В связи со сложной обстановкой режим ЧС введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 51 регионе. Пожароопасный сезон объявлен в 85 субъектах России, в том числе и в Татарстане.

Рената Валеева