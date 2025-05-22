Лучшим защитником финала Кубка Гагарина признан воспитанник «Нефтехимика»

В финальной серии Кубка Гагарина 2025 года Андрей Сергеев, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», был признан лучшим защитником. Это награда для Сергеева — уже третья в его карьере, и он стал одним из ключевых игроков «Локомотива» в финале, набрав 5 очков за пять матчей (0+5) и демонстрируя показатели полезности на уровне +7. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Также в команде «Локомотив» отличился вратарь Даниил Исаев, который впервые прошел финал с коэффициентом надежности 1,37, и нападающий Георгий Иванов, ставший лучшим нападающим серии.

Андрей Сергеев начал свою карьеру в хоккее в «Нефтехимике», где играл за юниорскую команду с 2007 года. За свою карьеру он успел поиграть в различных лигах и принять участие в юниорских чемпионатах, включая золотую медаль на чемпионате мира среди молодежных команд.

Профессиональная карьера Сергеева включает такие клубы, как ЦСКА, «Спартак» и Хабаровский «Амур», а теперь он добился успеха в «Локомотиве».

«Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцам покорился челябинский «Трактор». Подопечные Игоря Никитина в пяти матчах смогли сломить сопротивление соперника и взяли заветный для клуба трофей. Кто стал главным «виновником» победы «Локомотива» — читайте в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина