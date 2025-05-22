Татарстан занял 9-е место в рейтинге развития государственно-частного партнерства

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Татарстан улучшил свои позиции в рейтинге уровня развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, заняв 9-е место, поднявшись с 10-й позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики.

Татарстан занял 9-е место в оценке накопленного опыта реализации проектов ГЧП до 2024 года. Этот критерий учитывает успешные запуски и завершения проектов, а также объем инвестиций.

В оценке нормативно-институциональной среды республика заняла 6-е место. Этот фактор анализирует работу органов власти, их открытость для инвесторов, а также готовность помогать проектам ГЧП консультациями и финансово.

Напомним, что на XVI Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных. Об этом на брифинге, посвященном итогам мероприятия, сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. По ее словам, речь идет только о соглашениях, поданных в оргкомитет.



Анастасия Фартыгина