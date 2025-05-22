Новости экономики

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Татарстан занял 9-е место в рейтинге развития государственно-частного партнерства

12:17, 22.05.2025
Татарстан занял 9-е место в рейтинге развития государственно-частного партнерства
. Фото: Реальное время

Татарстан улучшил свои позиции в рейтинге уровня развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, заняв 9-е место, поднявшись с 10-й позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики.

  • Татарстан занял 9-е место в оценке накопленного опыта реализации проектов ГЧП до 2024 года. Этот критерий учитывает успешные запуски и завершения проектов, а также объем инвестиций.
  • В оценке нормативно-институциональной среды республика заняла 6-е место. Этот фактор анализирует работу органов власти, их открытость для инвесторов, а также готовность помогать проектам ГЧП консультациями и финансово.
предоставлено Агентством инвестиционного развития РТ

Напомним, что на XVI Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных. Об этом на брифинге, посвященном итогам мероприятия, сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. По ее словам, речь идет только о соглашениях, поданных в оргкомитет.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть679.5
  • Нижнекамскнефтехим83.5
  • Казаньоргсинтез76.4
  • КАМАЗ101.6
  • Нижнекамскшина42.05
  • Таттелеком0.64