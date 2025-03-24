В Татарстане за неделю зафиксировали 62 случая острых отравлений

Фото: Татьяна Демина

С 14 по 20 марта 2025 года в Татарстане зарегистрировали 62 случая острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Большинство пострадавших — мужчины, на которых приходится 68% отравлений. Женщины составляют 32%.

Дети стали жертвами отравлений в 21% случаев, что связано с ошибочным приемом веществ по недосмотру взрослых. Подростки составляют лишь 3% от общего числа отравлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди преднамеренных отравлений 60% случаев были связаны с попытками одурманивания, а 40% — с суицидальными намерениями. В структуре случайных отравлений 39% составляют ошибки при приеме веществ, 47% — отравления с целью опьянения, и 14% — прочие случаи.

Из 62 зарегистрированных отравлений 11 случаев связаны с алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, при этом место приобретения алкоголя остается неизвестным.

Накануне в Нижнекамске приостановили работу кафе «Суши Хаус» после случая кишечной инфекции у клиента, который ел роллы в этом заведении. Сотрудники ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выявили несколько нарушений. Среди них — неправильный режим мытья столовой посуды, ненадлежащие условия хранения продуктов и допуск сотрудников без необходимой гигиенической подготовки.

Анастасия Фартыгина