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Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов в Казань 19 марта

08:24, 19.03.2025
Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов в Казань 19 марта
Фото: Максим Платонов

В связи с ограничениями на полеты в Международном аэропорту Казань 19 марта авиакомпания Nordwind Airlines вынуждена скорректировать расписание ряда рейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Задержаны следующие рейсы:

  • N4-752 Томск — Казань;
  • N4-1488 Бишкек — Казань;
  • N4-784 Улан-Удэ — Казань.
Рената Валеева / realnoevremya.ru

Авиакомпания гарантирует предоставление пассажирам всех задержанных рейсов услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Все ограничения были сняты в 6.30 и 7.30 мск соответственно.

Рената Валеева

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