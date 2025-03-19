Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов в Казань 19 марта

Фото: Максим Платонов

В связи с ограничениями на полеты в Международном аэропорту Казань 19 марта авиакомпания Nordwind Airlines вынуждена скорректировать расписание ряда рейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Задержаны следующие рейсы:

N4-752 Томск — Казань;

N4-1488 Бишкек — Казань;

N4-784 Улан-Удэ — Казань.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Авиакомпания гарантирует предоставление пассажирам всех задержанных рейсов услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Все ограничения были сняты в 6.30 и 7.30 мск соответственно.



Рената Валеева