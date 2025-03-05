Тренер УНИКСа Перасович заявил о потребности в сильном разыгрывающем

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о необходимости сильного разыгрывающего для успешного выступления в плей-офф. Во вторник казанская команда обыграла МБА со счетом 92:80. В игре не смогли принять участие Дмитрий Кулагин и Тони Тейлор, действовавшие ранее на позиции разыгрывающего.

— Отсутствие двух разыгрывающих существенно меняет облик команды. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем выступать полным составом. Очевидно, что для успешного выступления в плей-офф УНИКСу необходим сильный игрок на позиции разыгрывающего. Это критически важная позиция, и, возможно, нам потребуются даже два качественных исполнителя на роль разыгрывающих, — сказал Перасович.

УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанцы ранее проиграли двум лидерам турнира — в Санкт Петербурге «Зениту» (83:92) и в Москве ЦСКА (86:97). В обоих матчах команда Перасовича не досчиталась нескольких игроков из-за различных повреждений.

В прошлом сезоне УНИКС, действуя в ранге действующего чемпиона Единой лиги, дошел до финала плей-офф, где в пяти матчах серии проиграл ЦСКА (1:4). Нынешний регулярный чемпионат заканчивается 13 апреля.

Зульфат Шафигуллин