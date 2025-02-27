ЦБ отложил широкое внедрение цифрового рубля
Оно было намечено на 1 июля
ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, новая дата будет объявлена позже.
Сейчас в пилотном проекте по использованию цифрового рубля участвуют около 1,7 тыс. граждан и порядка 30 компаний, пишет РБК.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о планах начать пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, а его масштабирование планировалось с 2025 года. Центробанк подчеркивал поэтапный подход к внедрению цифрового рубля, приоритетом которого является обеспечение стабильности и безопасности системы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.