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ЦБ отложил широкое внедрение цифрового рубля

10:44, 27.02.2025

Оно было намечено на 1 июля

ЦБ отложил широкое внедрение цифрового рубля
Фото: взято с сайта cbr.ru

ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, новая дата будет объявлена позже.

Сейчас в пилотном проекте по использованию цифрового рубля участвуют около 1,7 тыс. граждан и порядка 30 компаний, пишет РБК.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о планах начать пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, а его масштабирование планировалось с 2025 года. Центробанк подчеркивал поэтапный подход к внедрению цифрового рубля, приоритетом которого является обеспечение стабильности и безопасности системы.

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