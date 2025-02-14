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Игроки «Стрелы-Ак Барс» вызваны в сборную России по регби

16:52, 14.02.2025
Игроки «Стрелы-Ак Барс» вызваны в сборную России по регби
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Пять игроков казанского регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» вызваны в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сочи.

Приглашение получили Евгений Ткаченко, Григорий Войтенко, Максим Шевцов, Виктор Илькевич и Станислав Тимошенко.

Напомним, в 2024 году казанский клуб стал чемпионом России по регби-7, завоевал серебряные медали чемпионата страны и Суперкубок, а также получил заслуженные награды и слова благодарности от высшего руководства Татарстана.

Дарья Беззубова

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