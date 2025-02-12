«Рубин» сыграет со сборной КНДР на третьем сборе в Турции
«Рубин» объявил соперников на третьем тренировочном сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова проведет три контрольных матча.
До возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» сыграет со сборной КНДР, «Сочи» и «Оренбургом». С корейской национальной командой казанцы встретятся 14 февраля, 18 и 22 числа — с российскими клубами.
Третий тренировочный сбор «Рубина» в Турции продлится с 13 по 23 февраля. Первый официальный матч команда проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19.00 по московскому времени.
Ранее «Рубин» проиграл в Турции узбекистанскому «Нефтчи» со счетом 0:1. Это первое поражение казанцев в 2025 году.
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