«Рубин» сыграет со сборной КНДР на третьем сборе в Турции

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил соперников на третьем тренировочном сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова проведет три контрольных матча.

До возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» сыграет со сборной КНДР, «Сочи» и «Оренбургом». С корейской национальной командой казанцы встретятся 14 февраля, 18 и 22 числа — с российскими клубами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третий тренировочный сбор «Рубина» в Турции продлится с 13 по 23 февраля. Первый официальный матч команда проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Рубин» проиграл в Турции узбекистанскому «Нефтчи» со счетом 0:1. Это первое поражение казанцев в 2025 году.

Зульфат Шафигуллин