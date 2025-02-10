ХК «Нефтехимик» отложил вылет на матч с «Сочи» из-за тумана
Вылет хоккейного клуба «Нефтехимик» в Сочи на матч регулярного чемпионата КХЛ против местного «Сочи» отложен из-за густого тумана в аэропорту Бегишево им. Н.В. Лемаева. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамского клуба.
Игра должна была состояться 11 февраля. Как уточняется в заявлении «Нефтехимика», густой туман значительно снизил видимость, сделав вылет невозможным.
Утром в международном аэропорту Казань также зарегистрировали задержки рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных туманом.
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