ХК «Нефтехимик» отложил вылет на матч с «Сочи» из-за тумана

Фото: Максим Платонов

Вылет хоккейного клуба «Нефтехимик» в Сочи на матч регулярного чемпионата КХЛ против местного «Сочи» отложен из-за густого тумана в аэропорту Бегишево им. Н.В. Лемаева. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамского клуба.

Игра должна была состояться 11 февраля. Как уточняется в заявлении «Нефтехимика», густой туман значительно снизил видимость, сделав вылет невозможным.

Утром в международном аэропорту Казань также зарегистрировали задержки рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных туманом.

Рената Валеева