Роскомнадзор заблокировал сайт агрегатора криптовалютных обменников BestChange

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru, пишет РБК. Сайт перестал открываться через российских провайдеров и числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через официальный портал РКН.

Представители BestChange заявили, что юристы компании уже работают над разблокировкой сайта. При этом сервис не получал никаких предварительных уведомлений или предупреждений. Компания пока воздерживается от публичных комментариев до получения ответа от РКН на запрос.

— По опыту команды, если все пойдет по стандартному сценарию, разблокировка может занять около недели. Процесс по отмене неправомерной блокировки уже запущен, но мы еще даже не можем получить информацию от ведомства о причинах произошедшего, поэтому все затруднено бюрократически, — рассказал старший аналитик BestChange Никита Зуборев «РБК Крипто».

BestChange уже блокировался РКН как минимум трижды — в 2017, 2019 и 2020 годах. Во всех предыдущих случаях юристам сервиса удавалось добиться снятия ограничений.



Рената Валеева