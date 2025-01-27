В России льготная ипотека составит более 90% всех выдач в 2025 году

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В 2025 году доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечных выдач может достичь 90% и более, что соответствует сумме около 3,8—4 трлн рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам директора рейтингов финансовых институтов НРА Наталии Богомоловой, в настоящее время нет предпосылок для роста спроса на ипотечные кредиты. Основным фактором, влияющим на объем выдач, останется ключевая ставка. Она также заявила, что в ближайшие 12 месяцев программы рассрочки будут пользоваться популярностью наряду с льготной ипотекой.

Старший директор рейтингового агентства АКРА Ирина Носова подчеркнула, что льготные программы останутся доминирующими из-за высокой стоимости рыночных ипотечных ставок, которые недоступны для большинства заемщиков.

Снижение объемов выдачи льготной ипотеки в конце 2024 года может быть связано с продлением действия семейной ипотеки до 2030 года, что уменьшает необходимость спешить с оформлением. Кроме того, темпы роста цен на жилье замедлились, а ставки по вкладам возросли.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин добавил, что динамика выдачи как льготных кредитов, так и ипотеки в целом будет зависеть от объема выделяемых лимитов.

Напомним, что в декабре 2024 года количество сделок с недвижимостью в Татарстане выросло на 20,7% по сравнению с ноябрем, при этом наибольшее увеличение отмечено в секторе нежилой недвижимости, где спрос увеличился на 51,4% — с 874 до 1,3 тыс. сделок.

Анастасия Фартыгина