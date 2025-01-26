В Набережных Челнах на предоставление виртуальных вычислительных ресурсов выделили 2,1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов направили 2,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В задачи подрядчика входит предоставление вычислительных мощностей и обеспечение бесперебойной работы информационных ресурсов заказчика в инфраструктуре Центра обработки данных исполнителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вычислительные ресурсы должны предоставляться в режиме 24 х 7. Максимальное время выполнения запросов составляет:

на изменение конфигураций — шесть часов;

на удаление или добавление виртуальных серверов — час;

на аппаратную и программную перезагрузку серверов — 30 минут;

другие работы с пулом виртуальных ресурсов — 12 часов.

Планово-регламентные и профилактические работы должны осуществляться только в выходные или праздничные дни, а также в рабочие дни с 21:00 до 07:00, мск.

Заказчиком выступает исполком автограда. Срок оказания услуг — по 31 декабря 2025 года.

Напомним, рынок центров обработки данных в России быстро растет. По данным консалтингового агентства iKS-Consulting, по итогам 2024 года российский рынок коммерческих ЦОДов превысит 82 тысячи серверных стойко-мест, а к 2028 году практически удвоится. Этому будет способствовать цифровизация экономики и рост спроса на услуги дата-центов в регионах.

Галия Гарифуллина