В Набережных Челнах на предоставление виртуальных вычислительных ресурсов выделили 2,1 млн рублей
В Набережных Челнах на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов направили 2,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
В задачи подрядчика входит предоставление вычислительных мощностей и обеспечение бесперебойной работы информационных ресурсов заказчика в инфраструктуре Центра обработки данных исполнителя.
Вычислительные ресурсы должны предоставляться в режиме 24 х 7. Максимальное время выполнения запросов составляет:
- на изменение конфигураций — шесть часов;
- на удаление или добавление виртуальных серверов — час;
- на аппаратную и программную перезагрузку серверов — 30 минут;
- другие работы с пулом виртуальных ресурсов — 12 часов.
Планово-регламентные и профилактические работы должны осуществляться только в выходные или праздничные дни, а также в рабочие дни с 21:00 до 07:00, мск.
Заказчиком выступает исполком автограда. Срок оказания услуг — по 31 декабря 2025 года.
Напомним, рынок центров обработки данных в России быстро растет. По данным консалтингового агентства iKS-Consulting, по итогам 2024 года российский рынок коммерческих ЦОДов превысит 82 тысячи серверных стойко-мест, а к 2028 году практически удвоится. Этому будет способствовать цифровизация экономики и рост спроса на услуги дата-центов в регионах.
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