Продажи новых автомобилей в ноябре стали наименьшими за последние 9 месяцев 2024 года

Фото: Максим Платонов

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года составили 121,9 тыс. единиц. Хотя это на 11% больше, чем в ноябре 2023 года, результат оказался на 29% ниже, чем в октябре 2024 года, когда был зафиксирован рекорд за последние 3,5 года (171,2 тыс. единиц). Об этом сообщает «Автостат».

Ноябрьские продажи стали наименьшими за последние 9 месяцев, уступая только январским и февральским показателям (80,2 тыс. и 104 тыс. единиц соответственно).

Пять марок контролируют две трети рынка: лидирует LADA (37,9 тыс. шт.), за ней следуют китайские бренды Haval (15,4 тыс. шт.), Chery (11,1 тыс. шт.), Geely (10,2 тыс. шт.) и Changan (6,3 тыс. шт.). Остальные марки продали менее 4 тыс. автомобилей каждая.

За 11 месяцев 2024 года объем российского авторынка составил 1 447,8 тыс. автомобилей, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева