Володин предложил направлять сэкономленные бюджетные средства на модернизацию ЖКХ

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проработать вопрос о направлении половины сэкономленных бюджетных средств в регионы на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, модернизация системы ЖКХ включает не только формирование правового поля, но и повышение ответственности управляющих компаний, а также создание более дешевых видов теплоэнергетики.

— Мы должны решить вопросы, связанные с инвестированием в сферу ЖКХ. Есть поручение президента, и оно должно быть исполнено, — процитировала слова Володина «Дума ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также отметил, что если более 1 трлн рублей в рамках списания бюджетных кредитов регионам освобождается, то половину из них можно направить на модернизацию сферы ЖКХ.

Ранее в Госдуме предложили увеличить максимальный штраф для руководителей управляющих компаний за игнорирование жалоб жильцов о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома — до 30 тыс. рублей.

Олег Исаков