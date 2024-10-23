Володин предложил направлять сэкономленные бюджетные средства на модернизацию ЖКХ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проработать вопрос о направлении половины сэкономленных бюджетных средств в регионы на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
По его словам, модернизация системы ЖКХ включает не только формирование правового поля, но и повышение ответственности управляющих компаний, а также создание более дешевых видов теплоэнергетики.
— Мы должны решить вопросы, связанные с инвестированием в сферу ЖКХ. Есть поручение президента, и оно должно быть исполнено, — процитировала слова Володина «Дума ТВ».
Он также отметил, что если более 1 трлн рублей в рамках списания бюджетных кредитов регионам освобождается, то половину из них можно направить на модернизацию сферы ЖКХ.
Ранее в Госдуме предложили увеличить максимальный штраф для руководителей управляющих компаний за игнорирование жалоб жильцов о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома — до 30 тыс. рублей.
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