В Судане сбит грузовой самолет — на борту могли находиться россияне
В Судане сбит грузовой самолет Ил-76, в котором, предположительно, находились россияне. Об этом заявило российское посольство.
Судно потерпело крушение в Северном Дарфуре.
— Представители СБР (силы быстрого реагирования) сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента, — говорится в сообщении.
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