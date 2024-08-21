В Москве арестовали бизнес-коуча Сидоропуло за аферы с курсами на 8,3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Тверской суд Москвы арестовал бизнес-коуча Андрея Сидоропуло по обвинению в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3 млн рублей.

Уроженец Краснодарского края был арестован по ходатайству следствия и пробудет под стражей два месяца. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2023 году МВД объявило Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре.

Столичная прокуратура сообщает, что Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика. Он рекламировал себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере, представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет. Коуч гарантировал высокий и легкий заработок, обещал ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры. Однако следствие полагает, что обвиняемый не собирался исполнять взятые на себя обязательства.



По информации ведомства, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан. Они заплатили за образовательные программы от 48,8 до 389,9 тыс. рублей.

Напомним, другому известному бизнес-коучу Елене Блиновской продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев, то есть до 2 февраля 2025 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.



Рената Валеева