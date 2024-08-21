На 1 августа в бюджет Татарстана поступили 49,7 млрд рублей трансфертов
На 1 августа в доход бюджета Татарстана из федеральной казны поступили целевые межбюджетные трансферты в сумме 49,7 млрд рублей. Перечисленные средства составляют 66,4% от плана сообщает пресс-служба Минфина республики.
В совершенные трансферты входят:
- дотации — 204,1 млн рублей (100%);
- субсидии — 42,0 млрд рублей (66,6%);
- субвенции — 4,6 млрд рублей (67,0%);
- иные межбюджетные трансферты — 2,4 млрд рублей (65,3%);
- поступления из федеральных фондов — 462,3 млн рублей (45,9%).
Общая сумма целевых межбюджетных трансфертов в будущем должна составить 74,9 млрд рублей.
Напомним, объем госдолга Татарстана на 1 августа 2024 года составил 122,8 млрд рублей. В данную сумму включена задолженность республики по федеральным бюджетным кредитам в 100,9 млрд рублей и обязательства по предоставленным госгарантиям региона — 21,9 млрд рублей.
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