Новости экономики

23:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На 1 августа в бюджет Татарстана поступили 49,7 млрд рублей трансфертов

09:50, 21.08.2024
На 1 августа в бюджет Татарстана поступили 49,7 млрд рублей трансфертов
Фото: Максим Платонов

На 1 августа в доход бюджета Татарстана из федеральной казны поступили целевые межбюджетные трансферты в сумме 49,7 млрд рублей. Перечисленные средства составляют 66,4% от плана сообщает пресс-служба Минфина республики.

В совершенные трансферты входят:

  • дотации — 204,1 млн рублей (100%);
  • субсидии — 42,0 млрд рублей (66,6%);
  • субвенции — 4,6 млрд рублей (67,0%);
  • иные межбюджетные трансферты — 2,4 млрд рублей (65,3%);
  • поступления из федеральных фондов — 462,3 млн рублей (45,9%).

Общая сумма целевых межбюджетных трансфертов в будущем должна составить 74,9 млрд рублей.

Напомним, объем госдолга Татарстана на 1 августа 2024 года составил 122,8 млрд рублей. В данную сумму включена задолженность республики по федеральным бюджетным кредитам в 100,9 млрд рублей и обязательства по предоставленным госгарантиям региона — 21,9 млрд рублей.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть600.4
  • Нижнекамскнефтехим88.1
  • Казаньоргсинтез94
  • КАМАЗ122.9
  • Нижнекамскшина50.15
  • Таттелеком0.768