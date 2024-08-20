«Суварстроит» объявил старт продаж второй очереди ЖК «Батталовский»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "#СУВАРСНАМИ"

К реализации нового проекта — жилому комплексу «Батталовский»* класса «Комфорт+» — «Суварстроит» приступил в текущем году, в год своего 25-летия. В апреле девелопер презентовал проект, а теперь запускает продажи второй очереди. По результатам смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани проект был признан победителем в номинации за проектирование современного жилого пространства с социально комфортной средой**. «Батталовский» будет частью микрорайона «Волжские просторы», который благодаря развитой социальной инфраструктуре, удобной транспортной развязке и близости к зеленому массиву востребован для покупки недвижимости. Из «Волжских просторов» до центра Казани можно добраться за 15 минут, до аэропорта — за 20 минут. Микрорайон активно развивается и идеально подходит для семей с детьми: рядом находятся 2 школы, 2 детских сада, крупнейшие медицинские центры, а также продуктовые магазины, аптеки, торговые центры и многое другое.

— В своих проектах «Суварстроит» воплощает потребности клиентов в реальность в соответствии с главными жизненными ценностями. Жилой комплекс «Батталовский» — отличный вариант для тех, кто начинает новый этап в жизни, открывает новую страницу и решает написать лучший сценарий для себя и своих детей. Продуманные квартирные решения, безопасный двор с детскими площадками, соседство с зеленым массивом и близость к центру города значительно упростят жизнь и оставят больше сил на главное — время, которое можно провести с семьей, — отметил заместитель директора по маркетингу и продажам «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

Комплекс будет состоять из 13 секций разной этажности (от 9 до 24). В оформлении фасадов используются природные цвета, декоративные элементы и разнообразные композиционные решения. Для кондиционеров установят корзины, сохраняющие эстетику фасада и защищающие климатическое оборудование от внешних факторов. Первые этажи со стороны улицы займут коммерческие помещения площадью от 27 до 451 кв. м, благодаря чему в шаговой доступности будут нужные объекты для жизни и отдыха. В проекте предусмотрены детские площадки, тихие локации со скамейками, спортивные площадки для групповых игр и площадки для воркаута, дорожки для велосипедов и самокатов. Любителям прогулок на свежем воздухе понравится благоустроенный общественный бульвар.

Площадь квартир варьируется от 21 до 84 кв. м, их общее количество составит 1 424. Благодаря увеличенным оконным проемам в квартиры будет попадать много естественного света, а из окон откроются приятные виды на зеленые массивы и панораму города. На выбор будущих жильцов представлены различные планировочные решения, в том числе квартиры с французскими балконами, квартиры с террасами, квартиры с мастер-спальнями, квартиры с окнами в ванной комнате, квартиры с окнами в гардеробной комнате. Жилье будет сдаваться в предчистовой отделке и с качественными стальными входными дверьми.

В местах общего пользования на первых этажах расположат просторные колясочные и велопарковки, а оборудуют общие санузлы с мойкой для питомцев. На современном лифте с пониженным уровнем шума можно будет спуститься в подземный паркинг, рассчитанный на 878 мест. В паркинге можно будет приобрести кладовые, удобные для хранения колясок, санок, велосипеда и зимней резины.

Завершить реализацию проекта планируется в первом квартале 2027 года.

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