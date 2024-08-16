ГК «Новастрой» строит жилой комплекс в Ленинградской области

Фото: предоставлено пресс-службой ГК"Новастрой"

Казанский девелопер ГК Новастрой объявил о старте продаж квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Новатория»* в г.п. Новоселье (Ленинградская область). 13 августа торжественно открылся офис продаж.

ГК Новастрой реализует проекты комплексного освоения территории в Казани, является одним из ведущих игроков на инвестиционно-строительном рынке Татарстана и входит в топ-10 застройщиков Республики Татарстан по объему строящегося жилья. В Ленинградской области застройщик планирует реализацию более 100 тыс. кв.м в городском поселке Новоселье. Всего в проекте запланировано 4 очереди строительства, общая площадь квартир в ЖК согласно проекту планировки территории составляет 100 516 кв.м. 12-этажные дома с торговыми галереями на 1 этаже и закрытым приватным двором будут построены из керамических блоков и облицованы керамическим кирпичом, что позволяет говорить о высокой экологичности строительства.

Также в проект заложено строительство детских садов, школы и бульвара площадью более 15 000 кв.м вдоль всей территории ЖК от ул. Аниннская до озера с вело- и беговыми дорожками, просторными площадками для активных игр и отдыха детей и взрослых, включая памп-трек и скейт-парк, зону воркаута, площадку для тренировок и выгула собак, 2 многоуровневых паркинга почти на 1000 машино-мест.

Денис Самарин, директор ГК Новастрой, комментирует:

— В принципы строительства нашей компании заложены «человеческий» масштаб застройки и экологически чистые материалы строительства. В большинстве проектов мы ориентированы на малую или среднюю этажность, стараемся по возможности строить из кирпича и других керамических материалов. Создаем парковое благоустройство с зелеными зонами и широкими возможностями для отдыха. Главное для нас — создавать для своих клиентов подлинное ощущение дома. Наш девиз: с «Нова» — дома!

Стоимость квартир на старте продаж начинается от 3 млн рублей за студию. Планировочные решения разнообразны и представлены в основном в евроформате — с увеличенными кухнями до 18 м2 с выходом на лоджию. В квартирах с двумя и тремя спальнями — не менее двух раздельных санузлов. Также присутствуют квартиры с мастер-спальнями и с открытыми террасами на верхних этажах. Одна из фишек проекта — всего 3 или 4 квартиры на этаже в большинстве жилых секций. Большой интерес у инвесторов уже вызывают коммерческие помещения на 1-м этаже, ведь на прилегающей территории будет создана инфраструктура для увеличения трафика: широкие мощеные тротуары, вход с уровня земли, бесплатная парковка.

Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК Новастрой:

— В ЖК «Новатория» применены главные принципы устойчивого развития и создания комфортной жилой среды! Это новая территория комфорта, роста и больших возможностей.

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