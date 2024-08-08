Португальский футболист Пепе заявил о завершении карьеры

Португальский футболист Пепе объявил о завершении карьеры. Игрок выступал на профессиональном уровне начиная с 2002 года. Недавно на чемпионате Европы он был признан самым возрастным игроком в истории первенства, сообщает РИА «Новости».

За свою карьеру Пепе успел принять участие в 878 матчах. За время выступлений за различные команды португалец смог завоевать 34 трофея. В среднем игрок выигрывал новый титул каждые 26 матчей.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы сборная Португалии смогла добраться до стадии 1/4 финала. Тогда в матче команда Пепе уступила французам по серии пенальти.

Разиль Самигуллин