Премьер-министр России поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий для семей

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину страны к осени проработать неипотечные механизмы улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми.

Это поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Семья», пишет ТАСС.

Ведомства должны к 1 сентября указать источники финансового обеспечения расходов на указанные цели.

В России уже действует программа «Семейной ипотеки» — она позволяет россиянам с детьми брать льготные кредиты на увеличение площади жилья. Ее недавно продлили до 2030 года.

Ведомства должны к 1 сентября указать источники финансового обеспечения расходов на указанные цели. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент страны Владимир Путин сообщил, что благодаря этой программе 400 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Также Мишустин поручил включить в нацпроект региональную программу «Активное долголетие».

Олег Исаков