Премьер-министр России поручил проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий для семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину страны к осени проработать неипотечные механизмы улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми.
Это поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Семья», пишет ТАСС.
Ведомства должны к 1 сентября указать источники финансового обеспечения расходов на указанные цели.
В России уже действует программа «Семейной ипотеки» — она позволяет россиянам с детьми брать льготные кредиты на увеличение площади жилья. Ее недавно продлили до 2030 года.
Президент страны Владимир Путин сообщил, что благодаря этой программе 400 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Также Мишустин поручил включить в нацпроект региональную программу «Активное долголетие».
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