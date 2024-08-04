Евгений Тишковец: «Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов»

Фото: Максим Платонов

Погода в центральной части России в предстоящую неделю пройдет в спокойной обстановке с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию… Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент «пятнистых» дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров… По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до плюс 10 — плюс 15 градусов, ожидаются очаговые туманы, а в разгар дня термометры покажут плюс 19 — плюс 24, к концу недели станет на градус-другой прохладнее — рассказал эксперт.

Он также добавил, что в центральной части России аэросиноптическая ситуация будет определяться тыловой частью обширного антициклона. Это станет признаком умеренного температурного фона. Евгений Тишковец отметил, что температура воды в водоемах и реках будет держаться в диапазоне 15—20 градусов тепла.

Завтра же, 5 августа, на территории Татарстана местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр республики. Также в отдельных районах республики прогнозируется сильный дождь и град. Ночью и утром ожидается туман.

Разиль Самигуллин