Сбой работы Windows затронул около 8,5 миллиона устройств

Фото: Максим Платонов

Глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft затронул менее 1% пользователей, сообщили в организации. По оценке компании, этот процент составляет около 8,5 миллиона устройств.

— Несмотря на то что процент был невелик, серьезные социальные и экономические последствия показывают, что CrowdStrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги, — отметили в компании.

В Microsoft заявили, что обновления иногда могут вызывать сбои, однако такой масштаб является редкостью.

В корпорации также обратили внимание, что инцидент напрямую не относится к работе Microsoft, так как сбой произошел из-за обновления программного обеспечения CrowdStrike. При этом компания работала над устранением проблемы.

19 июля был зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах. Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации.

По мнению кандидата экономических наук Леонида Хазанова, глобальный сбой в работе операционных систем Windows обойдется мировой экономике примерно в $500 млн.

Елизавета Пуншева