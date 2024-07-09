Экипаж «КАМАЗ-мастера» опрокинулся на этапе ралли «Шелковый путь»

Фото: Реальное время

На пятом этапе Международного ралли «Шелковый путь» произошла авария с участием экипажа команды «КАМАЗ-мастер», пишет РИА «Новости». Грузовик под управлением Андрея Каргинова оказался на боку, но благодаря слаженным действиям и профессионализму его удалось поставить на колеса. В этом экипажу помог партнер по команде Сергей Куприянов.

После аварии экипаж Каргинова принял решение сойти со спецучастка и добираться до финиша по асфальту практически на одном колесе. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, маршрут ралли проходит по территории трех стран: России, Монголии и Китая.