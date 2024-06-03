«Тойота» отзывает 3 864 автомобиля, реализованных в период с 30 сентября 2021 года

Фото: Олег Тихонов

Росстандарт сообщает об отзыве 3 864 автомобилей Toyota LC 300, LX 500D, LX 600. Отзыв касается транспортных средств, реализованных с 30 сентября 2021 года по настоящее время.

— Транспортные средства отзываются из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты. Это может привести к передаче части мощности двигателя на колеса, что потенциально может создать опасность во время движения, — говорится на сайте Росстандарта.

Владельцы автомобилей, подлежащих отзыву, будут уведомлены о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.