Рамзан Кадыров назвал постыдной провокацией арест главы МЧС Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил возмущение в связи с арестом министра по чрезвычайным ситуациям Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Задержание было проведено в грубой форме, без объяснения причин, написал Кадыров в своем telegram-канале.

По словам Кадырова, сотрудники правоохранительных органов не объяснили причины задержания Цакаеву, который выехал по своим делам в выходной день и не имел при себе документов. Глава Чечни также отметил, что когда сотрудники поста выяснили, что Цакаев — генерал, они «трусливо разбежались».

Кадыров обратился к руководству Дагестана с просьбой принять меры в отношении виновных в случившемся.

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