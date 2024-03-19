В Казани стартуют соревнования по акробатическому рок-н-роллу

С 22 по 24 марта во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Более 2 000 спортсменов из 19 регионов сразятся за победу. Татарстан на соревнованиях представят более 80 представителей казанских клубов. Вход для зрителей будет свободным.

В прошлом году казанец Макар Проскурдин победил на Кубке сильнейших по акробатическому рок-н-роллу — 27 пар боролись за медали в дисциплине «А-класс микст», где он выступал совместно с Александрой Позняк.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке на сайте Минспорта РТ. Ранее в Екатеринбурге завершился розыгрыш Кубка евразийских стран по прыжкам в воду. Три медали в заключительный день соревнований пополнили копилку спортсменов СК «Синтез».

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Разиль Самигуллин