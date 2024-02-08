Идиллическая жизнь ИТ-хоббитов: айтишникам предложили перебраться в коттеджи

ИТ-парк заявил о планах по проектированию в пригороде Казани умного поселка для ИТ-специалистов

Фото: realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», ИТ-парк рассматривает идею проектирования ИТ-поселка для своих резидентов. Его местоположение планируют выбирать коллективно методом опроса всех желающих. Впрочем, идея не нова — в 2011 году ИТ-парк уже заявлял о намерении построить ИТ-деревню для своих резидентов. В результате в Верхнеуслонском районе Татарстана вырос новый город Иннополис с собственной особой экономической зоной и университетом. Нужны ли айтишникам загородные коммуны и согласны ли они переезжать — узнавало «Реальное время».

Умный поселок для 100+ айтишников

Команда ИТ-парка разрабатывает проект умного коттеджного поселка для развития ИТ-сообщества республики. Проект займет площадь в 100 га, на которой расположится 100+ домовладений. Коттедж в поселке можно будет приобрести в ИТ-ипотеку по ставке 5% годовых. Резидентам ИТ-парка предложили пройти опрос, каким бы они хотели видеть «мини-город для идеальной жизни айтишников», выбрать предпочтительный муниципальный район его расположения, а также назвать предполагаемый бюджет строительства дома и обозначить другие параметры будущей инфраструктуры.

Город для идеальной жизни айтишников в Татарстане уже есть — это Иннополис. На заре проекта в 2011 году он тоже задумывался как ИТ-деревня. Затем идея была масштабирована и решено было стоить более крупное поселение. Мастер-план для нового города разрабатывала сингапурская компания RSP architects.



В 2014 году Иннополис был зарегистрирован в качестве города и стал самым молодым населенным пунктом в новейшей истории России. Сегодня в нем ведется строительство двух новых технопарков, жилого квартала Ю-1 и роботизированной гостиницы. По информации, размещенной на сайте города, в нем живут и работают более 7,5 тысячи человек, зарегистрировано более 300 ИТ-компаний и более 200 компаний городского бизнеса.

В Лаишевском районе Татарстана есть и своя ИТ-деревня — ее для сотрудников построила группа компаний ICL. Идея создания айтишного поселка принадлежит председателю совета директоров ГК Виктору Дьячкову, а само строительство стартовало еще в 2010 году.

Экс-директор ИТ-парка Александр Борисов рассказал, что и сам он в бытность работы в технопарке закидывал эту идею руководству. «Считаю ее на примере Иннополиса хорошей инициативой, но даже не слышал, что дошли до ее реализации», — отметил он.



«Ты будешь жить с единомышленниками»

— В таких проектах есть огромная востребованность, — считает эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Во-первых, ты будешь жить с единомышленниками. Так ты минимизируешь риски неприятного соседства. В других поселках выбор соседей — это просто лотерея.

По словам Гизатовой, хороший опыт в этом направлении уже есть у группы компаний ICL. «Я к нему отношусь как к элементу социализма. Как говорится, к коммунизму шли все, но дошел ICL. У них действительно замечательный жилищный проект, который вызывает уважение. И очень положительные отзывы от тех, кто там проживает», — рассказала Анастасия.

В случае с ИТ-парком будут определенные гарантии выполнения обещаний, полагает она. «Наверняка там будут дружественные застройщики, с определенными точками контроля. Это более безопасно, чем приобрести дом просто так, — считает она. — Будет уверенность, что обязательства будут выполнены, будут использованы качественные строительные материалы, не будет удорожания и срывов по срокам сдачи, а также можно будет рассчитывать и на постгарантийное обслуживание». Гизатова не исключает, что поселок будет интересен не только сотрудникам резидентов ИТ-парка.

Это самая платежеспособная аудитория

Директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов также назвал проект интересным.

— Айтишники сегодня — это наиболее платежеспособная аудитория. Сегодня ИТ-специалисты — одни из немногих, кто может взять ипотеку под маленький процент и на довольно хорошую сумму до 18 млн рублей, — отмечает он. — Такой проект — это хороший способ удержания кадров. Если айтишник покупает дом в ипотеку, он привязывается к месту работы и более стабилен.

Марат Галлямов, учредитель и директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» сомневается в реализации проекта. «Все упирается в вопрос денег, — считает он. — Сколько ИТ-специалистов захотят участвовать в этом проекте и сколько из них потянут».

Проект обязательно должно поддержать государство, уверен он. «Это же проектная работа, стоимость земли, стройка, коммуникации, отделка, — перечисляет Галлямов. — Во все это в начале надо вложить. Кто это возьмет на себя?»

Идея неплохая, но...

— На самом деле неплохая идея, айтишников много, и кучковаться мы любим, — говорит основатель и генеральный директор компаний GD Forge и Fair Games Ян Шевченко. — Все будет зависеть от условий. С другой стороны, если это будет место временного проживания резидентов, то будет обидно выезжать, если стартап не полетел. А конверсия стартапов не всегда высокая. Зато какая мотивация взлететь.

Василь Закиев, сооснователь компании «Спутник», экс-руководитель проектов бизнес-инкубатора казанского и челнинского ИТ-парков, говорит, что чем больше будет у айтишников выбора вариантов жилья, тем лучше.



— Я, если бы меня спросили, построил бы большой апарт-отель для несемейных айтишников в центре Казани и коттеджный поселок для семейных. Но его необходимо обеспечить общественным транспортом, детским садом и школой. Иначе это все не будет иметь смысла. Это будет просто еще один поселок, — считает Закиев.

Сегодня, по словам Василя, загородных поселков вокруг Казани много, и они не связаны нормальным общественным транспортом с городом, в них нет нормальных детских садов и школ, и им нечего предложить городскому жителю.

— Я думаю, что для человека важна сменяемость окружения и наблюдаемой картинки, но если люди будут жить с теми, с кем они работают или часто сталкиваются в коридорах, то такой сменяемости социального окружения не будет, — объясняет технологический предприниматель Булат Ганиев. — Хотя если бы появился классный поселок, то, может, я бы и купил в нем дом, но я бы рассматривал это с точки зрения девелоперской ценности.

«Это хороший маркетинговый инструмент для привлечения новых резидентов в ИТ-парк, особенно если дать опцию идиллической жизни в деревне ИТ-хоббитов, — размышляет Марат Бикмуллин, председатель ООО «Информационные системы». — Когда соседи схожей культуры, то жизнь интереснее, и люди быстрее договариваются по хозяйственно-бытовым вопросам. Вместе удобно решать вопрос присмотра за детьми. В деревне появится работа для декретниц — жен резидентов».

Однако если кто-то продаст свой дом, то концепция ИТ-деревни размоется, а если

сдавать дома в аренду, то возникнут сложности с выселением семей с детьми, отмечает предприниматель. Кроме того, у ИТ-парка возникает непрофильный актив, который обычно роняет эффективность профильной деятельности, поскольку отвлекает мозг и деньги.

